Как стать викингом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Хромой сирота Хальвдан живет в деревне викингов без друзей и семьи. Его не считают настоящим викингом, насмехаются и игнорируют. На протяжении многих веков жители деревни воют с соседями. Однажды во время прогулки к реке, Хальвдан встречает Мейю, дочь вражеского правителя. Их дружба и любовь преодолевают разногласия двух противоборствующих кланов. Смекалка Хальвдана и хитрость Мейи помогают им примирить две враждующие стороны, чтобы в долине наконец наступил долгожданный мир и процветание.
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Информация
СтранаШвеция
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Приключения
Рейтинг
5.1 IMDb
- ГАРежиссёр
Густаф
Акерблом
- ВХАктёр
Вильгот
Хедтьерн
- ЭСАктриса
Эллинеа
Сиамбалис
- ПХАктёр
Петер
Хабер
- КМАктёр
Клаес
Манссон
- НЗАктриса
Нина
Заньяни
- ТПАктёр
Торкель
Петерссон
- ЭМАктриса
Эллен
Мэттссон
- ФНАктёр
Фредерик
Нильссон
- ЮСАктёр
Юэль
Спира
- ДЛАктёр
Джимми
Линдстрём
- ГАСценарист
Густаф
Акерблом
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- ЕЗАктриса дубляжа
Елизавета
Запорожец
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ГСКомпозитор
Гауте
Сторас