Как стать викингом
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Как стать викингом
8.62018, Halvdan Viking
Приключения, Семейные92 мин12+

Как стать викингом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хромой сирота Хальвдан живет в деревне викингов без друзей и семьи. Его не считают настоящим викингом, насмехаются и игнорируют. На протяжении многих веков жители деревни воют с соседями. Однажды во время прогулки к реке, Хальвдан встречает Мейю, дочь вражеского правителя. Их дружба и любовь преодолевают разногласия двух противоборствующих кланов. Смекалка Хальвдана и хитрость Мейи помогают им примирить две враждующие стороны, чтобы в долине наконец наступил долгожданный мир и процветание.

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Информация

Страна
Швеция
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Приключения

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как стать викингом»

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