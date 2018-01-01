Как стать викингом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хромой сирота Хальвдан живет в деревне викингов без друзей и семьи. Его не считают настоящим викингом, насмехаются и игнорируют. На протяжении многих веков жители деревни воют с соседями. Однажды во время прогулки к реке, Хальвдан встречает Мейю, дочь вражеского правителя. Их дружба и любовь преодолевают разногласия двух противоборствующих кланов. Смекалка Хальвдана и хитрость Мейи помогают им примирить две враждующие стороны, чтобы в долине наконец наступил долгожданный мир и процветание.



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