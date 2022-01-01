Цена искупления (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кейт Бекинсейл и Брайан Кокс в семейной драме постановщицы «Сумерек» Кэтрин Хардвик об отце, который возвращается к дочери после 12 лет тюремного заключения, зная, что жить ему осталось всего пять месяцев. Макс провел большую часть жизни в тюрьме. Его нынешний срок длится уже 12 лет, но заканчивается раньше из-за смертельной болезни. Врачи предсказывают, что жить Максу осталось меньше полугода, поэтому последние месяцы он может провести под домашним арестом у его взрослой дочери Максин, которая в одиночку растит сына с эпилепсией. Та, однако, не в восторге от такого соседства: их отношения с отцом давно испортились. Тем не менее Максин принимает родителя с условием, что он будет платить за свое проживание. В это время в жизни семьи вновь появляется ее бывший муж, который требует возможности общаться с сыном.



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