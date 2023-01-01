Биография

Эрни Хадсон – актер американской кинематографической индустрии. Широкую популярность ему принес знаменитый кинопроект «Охотники за привидениями». Более того, как и многие представители этой сферы искусства, Эрни пробует свои силы в режиссуре. Является обладателем нескольких престижных премий. Будущий актер Эрни Хадсон родился в 1945 году в Бентон Харбор. После школы некоторое время служил в армии морским пехотинцем. После ухода в отставку пробует свои силы в театральной труппе, в составе которой были исключительно люди африканского происхождения. Первое высшее образование получил в Университете Уэйна. Затем приобрел актерское образование в Йельской школе драмы. После этого Хадсон поступает в докторантуру университета в Миннесоте, но не завершает обучение. На телеэкране начинает появляться во второй половине 1970-х годов. Фильмы Эрни Хадсона охватывают различные жанровые направления. Его карьера очень насыщенна. Его фильмография насчитывает более 220 кинокартин. Он принял участие в таких ярких проектах, как «Космический охотник: приключения в запретной зоне», обе части «Охотники за привидениями», «Твин Пикс» (2017). В фильме «Как я встретил вашу маму» актер играет самого себя.