Папа из спецназа (фильм, 2023) смотреть онлайн

Николас Кейдж в комедийном боевике о пляжном бездедьнике-пенсионере, которому приходится спасать семью от бандитов. Эшли и ее дочь Сара попадают в настоящую передрягу с участием опасного криминального авторитета Донни и его верного защитника Бобо. В попытке спастись Эшли обращается к своему отцу Мэтту, которого не видела уже много лет. Все это время он жил на Каймановых островах и наслаждался пенсией, но приезд дочери и внучки прерывает его пляжную идиллию. Бандиты вскоре находят Эшли и Сару, и Мэтт уже не может оставаться в стороне. Тут оказываются кстати его выдающиеся навыки убийства и разрушения, о которых Эшли даже не подозревала. Сможет ли семья выпутаться из непростого положения и вновь найти общий язык? Смотреть фильм «Папа из спецназа» 2023 года онлайн можно на нашем видеосервисе Wink!

