Папа из спецназа (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Николас Кейдж в комедийном боевике о пляжном бездедьнике-пенсионере, которому приходится спасать семью от бандитов. Эшли и ее дочь Сара попадают в настоящую передрягу с участием опасного криминального авторитета Донни и его верного защитника Бобо. В попытке спастись Эшли обращается к своему отцу Мэтту, которого не видела уже много лет. Все это время он жил на Каймановых островах и наслаждался пенсией, но приезд дочери и внучки прерывает его пляжную идиллию. Бандиты вскоре находят Эшли и Сару, и Мэтт уже не может оставаться в стороне. Тут оказываются кстати его выдающиеся навыки убийства и разрушения, о которых Эшли даже не подозревала. Сможет ли семья выпутаться из непростого положения и вновь найти общий язык? Смотреть фильм «Папа из спецназа» 2023 года онлайн можно на нашем видеосервисе Wink!
- Актёр
Николас
Кейдж
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- ТКАктриса
Талия
Кэмпбелл
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актёр
Эрни
Хадсон
- ГБАктриса
Грейс
Байерс
- ЛУАктриса
Линн
Уитфилд
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- ДДАктёр
Джордан
Джонсон-Хиндс
- ДМПродюсер
Даг
Мюррэй
- НТПродюсер
Николас
Табаррок
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ОИАктриса дубляжа
Ольга
Иванова
- АСАктриса дубляжа
Антонина
Степакова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЧМХудожница
Чариз
МакЛафлин
- РБМонтажёр
Роберт
Брэйки
- Оператор
Марк
Ирвин