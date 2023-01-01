Биография

Марк Ирвин — оператор кино и телевидения. Лауреат премии Canadian Society of Cinematographers. Родился в Торонто 7 августа 1950 года. После окончания школы поступил на факультет политологии в Университет Ватерлоо, но позже решил связать свою жизнь с кино и прошел отбор в Йоркский университет. На раннем этапе карьеры тесно сотрудничал с режиссером Дэвидом Кроненбергом. Сегодня фильмография Марка Ирвина насчитывает более 140 работ. Он снимал такие картины, как «Робокоп 2», «Крик», «Выводок», «Беспутная компания», «Мертвая зона», «Тупой и еще тупее», «Избиение младенцев», «Кафе кошмаров», «Разборки в маленьком Токио».