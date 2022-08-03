Дом большой мамочки 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн

Дом большой мамочки 2
Дом большой мамочки 2
О фильме

Агент Малькольм вновь примеряет на себя женский образ — на этот раз, чтобы устроиться няней в семью потенциального государственного предателя. Фильм «Дом большой мамочки 2» — сиквел комедии с Мартином Лоуренсом в роли мастера перевоплощения.

Прошло шесть лет после знакомства Малкольма и Шерри. Они счастливо женаты и ждут общего ребенка, но вот однажды Малькольм узнает, что его хороший друг и коллега Даг убит во время задания. Даг следил за бывшим агентом разведки Фуллером, которого подозревали в создании вредоносной программы, способной получить доступ к государственным базам данных. Малькольм хочет помочь расследованию, но его предложение отвергает начальство — оно уже запланировало операцию, в рамках которой специально подготовленный агент должна внедриться в семью Фуллера в качестве няни. Малькольма это не отпугивает: он сдувает пыль со старого костюма Большой мамочки и под видом эксцентричной женщины сам становится няней для детей подозреваемого.

Чтобы узнать, чем закончится его расследование, смотрите комедию «Дом большой мамочки 2» в подписке Amediateka на Wink.

