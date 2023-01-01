Биография

Кэт Деннингс — американская актриса еврейского происхождения, наиболее известная по главной роли в ситкоме «Две девицы на мели». Ее работы в кино и на телевидении отмечены номинациями на премии «Сатурн», MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards и People’s Choice Awards. Кэт родилась в городе Брин-Мар, Пенсильвания, США, 13 июня 1986 года. Актриса обучалась на дому и окончила школьный курс в 14 лет. В детстве она снималась в рекламе и мечтала об актерской карьере, поэтому ее семья переехала в Лос-Анджелес. Первую небольшую роль Кэт получила в сериале «Секс в большом городе». Кэт Деннингс известна своими работами в таких проектах, как «Без следа», «Клава, давай!», «Американский папаша», «Сорокалетний девственник». В 2011 году она появилась в роли Дарси Льюис в супергеройском фильме киновселенной Marvel «Тор». Позднее актриса вернулась к этой роли в других фильмах франшизы, а также в сериале «Ванда/Вижн». В том же 2011 году стартовали съемки ситкома «Две девицы на мели», который продержался на экране до 2017 года. Также Кэт можно увидеть в сериалах «Служба новостей», «Куколка» и других проектах.