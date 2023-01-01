Биография

Мартин Лоуренс – известный американский комедийный актер. Кроме съемок в фильмах, ведет режиссерскую деятельность, пишет сценарии и самостоятельно продюсирует многие проекты. Родился актер Мартин Лоуренс 16 апреля 1965 г. во Франкфурте в Германии в американской семье. На момент рождения мальчика его отец служил в армии. Когда сыну исполнилось 7 лет, глава семейства бросил службу и перевез родных в США. В 1973 г. родители развелись, и Мартин рос практически без отца. Мартин рано проявил комические способности. Уже в школьные годы умел удерживать внимание публики. Добиваться всего актеру пришлось в одиночку, без финансовой поддержки, так как матери было тяжело самостоятельно растить и обеспечивать шестерых детей после ухода отца. значально Лоуренс выступал со стендап-шоу по клубам Вашингтона. Первой значимой картиной стал фильм «Делай как надо!». Сразу после него актер стал получать регулярные приглашения на съемки. В интересной роли Мартин Лоуренс успел сняться в таких фильмах: «Бумеранг», «Бриллиантовый полицейский», «Черный рыцарь», нескольких частях картины «Плохие парни», «Дом большой мамочки», «Партнеры» и прочих. Ко многим работам Лоуренс самостоятельно написал сценарии, что принесло ему огромную прибыль и всеобщее признание.