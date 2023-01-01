Биография

Джеки Эрл Хейли — американский актер, режиссер и сценарист. Лауреат премии «Оскар». Родился в Нортридже 14 июля 1961 года. С раннего возраста снимался в рекламных роликах и в детских журналах, озвучивал фильмы. Закончил школу Canoga Park High School. Хейли занимается рекламным бизнесом и владеет собственной рекламной кампанией. Увлекается восточными единоборствами, обладатель черного пояса по кэмпо и тхэквондо. Карьеру в кино Джеки Эрл Хейли начал с подростковых фильмов и сериалов, а наибольшую популярность и известность ему принес фильм «Остров проклятых» и «Кошмар на улице вязов». Всего в фильмографии актера 93 кинокартины в жанре драма, комедия, боевик. Он снимался в таких известных фильмах как «Папа из спецназа», «Первая леди», «Темная башня», «Падение Лондона», «Мрачные тени», «Как малые дети». Также Хейли является режиссером киноленты «Преступная деятельность».