Тайна волшебных часов
Wink
Детям
Тайна волшебных часов
8.82020, Engel
Фэнтези, Семейный90 мин18+
Осенняя комедия о девочке, которая умеет исполнять желания
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Тайна волшебных часов (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Застенчивая школьница находит часы, способные исполнять желания — волшебная сказка из Нидерландов. Энгель — неуверенная в себе девочка, которой скоро исполнится 12 лет. Она живет в Амстердаме вместе с родителями, гениальными учеными. Ее лучшая подруга Кесье — бунтарка, которой все равно, что о ней думают окружающие. Обе девочки испытывают проблемы в школе, потому что ни одна компания их не принимает. Однажды Энгель находит в парке антикварные часы. Вскоре она выясняет, что они способны исполнять любые, даже самые невероятные желания. Теперь от одноклассников, желающих подружиться с Энгель, нет отбоя, но стоит ли эта популярность испортившихся отношений с Кесье? О захватывающих приключениях школьницы расскажет «Тайна волшебных часов — фильм 2020 смотреть онлайн можно на Wink!

Страна
Нидерланды
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна волшебных часов»