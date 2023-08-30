Тайна волшебных часов (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Застенчивая школьница находит часы, способные исполнять желания — волшебная сказка из Нидерландов. Энгель — неуверенная в себе девочка, которой скоро исполнится 12 лет. Она живет в Амстердаме вместе с родителями, гениальными учеными. Ее лучшая подруга Кесье — бунтарка, которой все равно, что о ней думают окружающие. Обе девочки испытывают проблемы в школе, потому что ни одна компания их не принимает. Однажды Энгель находит в парке антикварные часы. Вскоре она выясняет, что они способны исполнять любые, даже самые невероятные желания. Теперь от одноклассников, желающих подружиться с Энгель, нет отбоя, но стоит ли эта популярность испортившихся отношений с Кесье? О захватывающих приключениях школьницы расскажет «Тайна волшебных часов — фильм 2020 смотреть онлайн можно на Wink!
СтранаНидерланды
ЖанрСемейный, Фэнтези
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Деннис
Ботс
- ЛВАктриса
Лиз
Вергер
- МвАктриса
Мила
ван Грёнгинен
- ЛОАктёр
Лука
Орландо
- Актёр
Барри
Атсма
- ИХАктриса
Иса
Хус
- КХАктёр
Кес
Хюльст
- АБАктёр
Али
Бен Хорстинг
- ПМАктёр
Пим
Муда
- ГКАктёр
Гюркан
Кючуксентюрк
- СФАктриса
Стейн
Франзен
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ЕЗАктриса дубляжа
Елизавета
Запорожец
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- БВМонтажёр
Боэли
Вис