Застенчивая школьница находит часы, способные исполнять желания — волшебная сказка из Нидерландов. Энгель — неуверенная в себе девочка, которой скоро исполнится 12 лет. Она живет в Амстердаме вместе с родителями, гениальными учеными. Ее лучшая подруга Кесье — бунтарка, которой все равно, что о ней думают окружающие. Обе девочки испытывают проблемы в школе, потому что ни одна компания их не принимает. Однажды Энгель находит в парке антикварные часы. Вскоре она выясняет, что они способны исполнять любые, даже самые невероятные желания. Теперь от одноклассников, желающих подружиться с Энгель, нет отбоя, но стоит ли эта популярность испортившихся отношений с Кесье? О захватывающих приключениях школьницы расскажет «Тайна волшебных часов — фильм 2020 смотреть онлайн можно на Wink!

