История семьи Блум (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сэм – влюблeнная в океан сeрфингистка, у которой есть любящий муж и трое детей. Во время семейного отпуска в Таиланде она падает с высоты и получает травму позвоночника, которая приковывает Сэм к инвалидному креслу. Вытащить несчастную женщину, а заодно и всех родных, из депрессии помогает старший сын Ноа, который подбирает на улице раненного птенца, выпавшего из гнезда. Блумы объединяются, чтобы выходить птичку, и сорока по имени Пингвин становится полноценным членом семьи, еe талисманом и антидепрессантом.

