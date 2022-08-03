История семьи Блум
Wink
Фильмы
История семьи Блум
9.02020, Penguin Bloom
Драма91 мин12+

История семьи Блум (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Сэм – влюблeнная в океан сeрфингистка, у которой есть любящий муж и трое детей. Во время семейного отпуска в Таиланде она падает с высоты и получает травму позвоночника, которая приковывает Сэм к инвалидному креслу. Вытащить несчастную женщину, а заодно и всех родных, из депрессии помогает старший сын Ноа, который подбирает на улице раненного птенца, выпавшего из гнезда. Блумы объединяются, чтобы выходить птичку, и сорока по имени Пингвин становится полноценным членом семьи, еe талисманом и антидепрессантом.

Страна
США, Австралия
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История семьи Блум»