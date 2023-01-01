Биография

Эндрю Линкольн — английский актер. Известен по роли Рика Граймса в постапокалиптическом хоррор-сериале AMC «Ходячие мертвецы». Обладатель премии Сатурн за лучшую мужскую роль на телевидении в 2015 и 2017 годах. Линкольн родился в Лондоне 14 сентября 1973 года. Учился в школе Beechen Cliff School, где в 14 лет сыграл свою первую роль в школьной постановке «Оливер!». Окончил Театральную школу Королевской академии драматического искусства. Актер играл в пьесах Hushabye Mountain в 1999 году, The Late Henry Moss в 2006 году и The Parlor Song в 2009 году. В 1994 году Эндрю Линкольн дебютировал на телевидении в эпизоде ситкома Channel 4. В 1995 году сыграл свою первую главную роль в драме BBC. Снялся в таких британских телесериалах и драмах, как «Женщина в белом», «Кентерберийские рассказы» и «Грозовой перевал». Он также сыграл роль преподавателя университета и психолога Роберта Бриджа в сериале «После смерти» и снялся в многосерийном проекте Sky 1 «Ответный удар» с Ричардом Армитеджем в 2010 году. Линкольн исполнял роли в таких фильмах, как «В отрыв!», «Гангстер № 1» и «Сердцеед». Роль Марка в киноленте «Реальная любовь» 2003 года принесла ему широкое признание. Также актер Эндрю Линкольн известен по таким проектам, как драмы «Банда из Бостона», «Эта жизнь», «Преступные ангелы», «Учителя», «Штат разума», «Чей ребенок?», «Сцены сексуального характера», «Эта жизнь + 10», «Цель — Луна», «История семьи Блум», короткометражки «Лучший друг человека», «Профи», триллеры «Бомбардировщик», «Спи со мной», мелодрама «Как ты прекрасен!».