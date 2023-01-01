Ходячие мертвецы: Выжившие
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Сериалы
Ходячие мертвецы: Выжившие
9.02024, The Walking Dead: The Ones Who Live 1 сезон
Фантастика, Ужасы18+
Мишонн отправляется на спасение любимого мужчины. Долгожданное возвращение Эндрю Линкольна во вселенную «Ходячих мертвецов»
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Сериал Ходячие мертвецы: Выжившие смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мишонн и Рик Граймс возвращаются в долгожданном спин-оффе одного из самых популярных сериалов в истории.

Спустя пять лет после своей предполагаемой смерти во время подрыва моста, Рик Граймс находится в плену у военной группировки под названием Гражданская республика. Здесь ему приходится переступать через себя и работать на людей, ценности которых он не разделяет. Рик постоянно пишет письма своей жене Мишонн и предпринимает все более отчаянные попытки сбежать. Тем временем Мишонн, уверенная, что ее супруг еще жив, спешит ему на выручку, пускаясь в изнурительное путешествие при поддержке новых знакомых.

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