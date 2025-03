Биография

Данай Гурира — американская актриса и драматург. Известна по ролям Мишонн в сериале AMC «Ходячие мертвецы» и Окойе в кинематографической вселенной Marvel. Обладательница премий «Драма Деск» и Obie, а также номинации на «Тони». Родилась в Айове 14 ферваля 1978 года. Гурира закончила Нью-Йоркский университет и вскоре дебютировала в театре. В 2005 году она написала пьесу In the Continuum, которая принесла ей премии Obie и Outer Critics Circle Award. В 2009 году впервые вышла на Бродвей в пьесе Августа Уилсона Joe Turner’s Come and Gone. В апреле 2013 года Данай была включена в список «Ста самых красивых людей» по версии журнала People. Позже поставила пьесу Eclipsed с Лупитой Нионго в главной роли, которая также шла на Бродвее и принесла девушке номинацию на «Тони». В 2007 году Данай Гурира сыграла одну из главных ролей в фильме «Посетитель», а после появилась в кинокартинах «Город призраков» и «Забери мою душу». В 2010–2011 гг. получила второстепенную роль в телесериале HBO «Тримей». Данай сыграла главную роль в независимом фильме режиссера Эндрю Досунму «Мать Джорджа», который впервые был показан на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2013 года. В 2016 году Гурира сыграла роль Афени Шакур в биографическом фильме «2pac: Легенда». Также актриса известна по драме «Беспокойный город».