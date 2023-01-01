Ходячие мертвецы (сериал, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Один из самых успешных хорроров в истории от Фрэнка Дарабонта о группе людей, которые отчаянно борются за выживание в мире, опустошенном зомби-апокалипсисом. Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.
Заместитель шерифа Рик Граймс приходит в себя после продолжительной комы и обнаруживает, что в результате пандемии землю населили ходячие мертвецы. Мужчина находит свою жену Лори с сыном Карлом и становится лидером небольшой группы выживших. Они вынуждены бороться за свою жизнь, перемещаясь с места на место и избегая зомби. Однако помимо кровожадных «ходячих», на их пути встречаются и обычные люди, лишившиеся человечности в условиях жестокой борьбы за выживание.
Смогут ли Рик и его друзья найти безопасное убежище и спастись от угрозы, которая подстерегает их на каждом шагу? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka!
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Ужасы, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
- ГНРежиссёр
Грег
Никотеро
- МЕРежиссёр
Майкл
Е. Сатраземис
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бойд
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- Актёр
Норман
Ридус
- Актриса
Мелисса
Сюзанн МакБрайд
- Актриса
Лорен
Кохэн
- КСАктриса
Кристиан
Серратос
- ДМАктёр
Джош
Макдермитт
- Актриса
Данай
Гурира
- СГАктёр
Сет
Гиллиам
- Актёр
Эндрю
Линкольн
- РМАктёр
Росс
Маркванд
- Актёр
Чендлер
Риггз
- СХСценарист
Сет
Хоффман
- ГМСценарист
Глен
Маззара
- ИТСценарист
Ивэн
Т. Рейли
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ДМПродюсер
Денис
М. Хут
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- ДФХудожник
Даг
Фик
- Г«Художник
Грэм
«Грэйс» Уолкер
- ДШХудожник
Джефф
Шоен
- МДХудожник
Марек
Добровольски
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- МЕОператор
Майкл
Е. Сатраземис
- РШОператор
Ронн
Шмидт
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири