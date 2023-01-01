Ходячие мертвецы
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Ходячие мертвецы
9.42010, The Walking Dead 11 сезонов
Ужасы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ходячие мертвецы (сериал, 2010) смотреть онлайн

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Сюжет

Один из самых успешных хорроров в истории от Фрэнка Дарабонта о группе людей, которые отчаянно борются за выживание в мире, опустошенном зомби-апокалипсисом. Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

Заместитель шерифа Рик Граймс приходит в себя после продолжительной комы и обнаруживает, что в результате пандемии землю населили ходячие мертвецы. Мужчина находит свою жену Лори с сыном Карлом и становится лидером небольшой группы выживших. Они вынуждены бороться за свою жизнь, перемещаясь с места на место и избегая зомби. Однако помимо кровожадных «ходячих», на их пути встречаются и обычные люди, лишившиеся человечности в условиях жестокой борьбы за выживание.

Смогут ли Рик и его друзья найти безопасное убежище и спастись от угрозы, которая подстерегает их на каждом шагу? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka!

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»

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