Биография

Чендлер Риггз — американский актер кино, продюсер. Обладатель награды «Молодой актер» и трех премий «Сатурн». Родился в Атланте, штат Джорджия, 27 июня 1999 года. Вырос в семье актера Уильяма Риггза и актрисы Джины Энн Риггз, которые привили мальчику любовь к искусству. В детстве Чендлер обожал фильмы ужасов, увлекался игрой на барабанах, занимался актерским мастерством. В 9 лет дебютировал на профессиональной сцене в театре «Фокс» в Атланте. Чендлер Риггз впервые появился в кино в 2006 году — в независимом фильме ужасов «Иисус Х. Зомби». В 2009 году вышли сразу две картины с его участием: драма Тома Маклафлина «Невиновный» и детектив Аарона Шнайдера «Похороните меня заживо». Прорывом в карьере Риггза стал культовый голливудский сериал Фрэнка Дарабонта «Ходячие мертвецы». 11-летний Чендлер обошел на кастинге сотни других претендентов и был утвержден на роль сына Карла Граймса, ставшего впоследствии героем многочисленных мемов. После этого фильма Риггз проснулся знаменитым не только в США, но и в мире и начал получать многочисленные предложения от других режиссеров. В 2014 году за роль Карла он был удостоен премии «Молодой актер». В этот же период снялся в мистическом триллере «Милосердие», где сыграл вместе с Фрэнсис О’Коннор и Ширли Найт. Впоследствии появился в мелодраматическом сериале «Миллион мелочей», фантастической драме «Последняя женщина на Земле». Одной из новейших работ актера стал короткометражный фильм ужасов «Паук» 2024 года. В 2023 году его творческая биография пополнилась амплуа режиссера и продюсера — под руководством Риггза вышел музыкальный клип Kid For Life певицы Lulu lala.