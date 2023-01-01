Биография

Норман Ридус — американский актер. Родился в Голливуде 6 января 1969 года. Ридус учился в колледже Бетани в Линдсборге. Впервые сыграл в пьесе «Карты для утопающих» в театре Тиффани на бульваре Сансет. Мужчина работал моделью Prada, Алессандро Дель Аква, Дурбана, Levi's, Lexus и Morgenthal Fredrics. Снимался в музыкальных клипах Кейта Ричардса, Бьорк, Goo Goo Dolls, Radiohead и Хилари Дафф. В 2013 году актер выпустил книгу фотографий, а в сентябре 2014 года анонсировал сборник фан-артов «Спасибо за всю милость». Как актер Норман Ридус наиболее известен своими ролями в таких проектах, как триллеры «Кровь с молоком», «Темная гавань», «Пусть дьявол носит черное», «Сплетня», «Червивый плод», «Дикая удача», «Преступление», «Мороз по коже», «Преследование», «Мескада», драмы «Плавание», «Нарушитель спокойствия», «Дэвис мертв», «Песок», «Ритм», «Никто не должен узнать», «До ночи», «Школьный стрелок», «Луч света младший», «Небо», боевики «Святые из Бундока», «Дикая банда», «Разыскивается герой», «Святые из Бундока 2: День всех святых», комедии «Ударные звуки», ужасы «Блэйд 2», «Октан», «Антитела», «Красный каньон», «Посланники 2», «Ночь тамплиера», короткометражки «В стенах непонимания», «Время вышло», «Клоун», «Олли Клаблерштерф против нацистов», «Встретимся в Берлине», «Предел», клаустрофобский хоррор «Пандорум», сериал-эпопея «Ходячие мертвецы», фантастика «Воздух», звездный триллер «Три девятки».