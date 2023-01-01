Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
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Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
9.02023, The Walking Dead: Daryl Dixon 2 сезона
Фантастика, Ужасы18+
Опасные приключения полюбившегося зрителям героя Нормана Ридуса во Франции
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Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Загадочным образом оказавшийся во Франции Дэрил Диксон сопровождает мальчика, который должен стать новой надеждой для человечества. Норман Ридус блистает в сольном проекте по знаменитой вселенной.

Дэрил приходит в себя у берегов Франции. Он плохо помнит, как сюда попал, но в стране, ставшей источником страшного вируса, неспокойно. Дэрил встречает группу вооруженных монахинь, которые предоставляют ему приют в своем аббатстве. Там он знакомится с Лореном, мальчиком, которого здесь считают новым мессией, чья судьба — возродить человечество. Став свидетелем противостояния монахинь и местной вооруженной группировки, Дэрил соглашается сопроводить Лорена в Париж, но путь обещает быть непростым.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb