Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн
Контент станет доступным 08.09.2025
О сериале
Загадочным образом оказавшийся во Франции Дэрил Диксон сопровождает мальчика, который должен стать новой надеждой для человечества. Норман Ридус блистает в сольном проекте по знаменитой вселенной. Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на Wink.
Дэрил приходит в себя у берегов Франции. Он плохо помнит, как сюда попал, но в стране, ставшей источником страшного вируса, неспокойно. Дэрил встречает группу вооруженных монахинь, которые предоставляют ему приют в своем аббатстве. Там он знакомится с Лореном, мальчиком, которого здесь считают новым мессией, чья судьба — возродить человечество. Став свидетелем противостояния монахинь и местной вооруженной группировки, Дэрил соглашается сопроводить Лорена в Париж, но путь обещает быть непростым.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дэниэл
Персивал
- ТСРежиссёр
Тим
Соутэм
- Актёр
Норман
Ридус
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- Актриса
Мелисса
Сюзанн МакБрайд
- АШАктриса
Анн
Шаррье
- РЛАктёр
Ромэн
Леви
- АНАктёр
Адам
Нагаитис
- Актёр
Эрик
Эбони
- ФДАктёр
Франсуа
Делев
- ДЗСценарист
Дэвид
Забель
- ДРСценарист
Джейсон
Ричман
- ОГХудожник
Омид
Гараханян
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ДКМонтажёр
Джек
Колвелл
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди