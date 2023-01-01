Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон. Сезон 3. Серия 1
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
3-й сезон
1-я серия
9.02023, The Walking Dead: Daryl Dixon
Фантастика, Ужасы18+
Опасные приключения полюбившегося зрителям героя Нормана Ридуса во Франции

Контент станет доступным 08.09.2025

Загадочным образом оказавшийся во Франции Дэрил Диксон сопровождает мальчика, который должен стать новой надеждой для человечества. Норман Ридус блистает в сольном проекте по знаменитой вселенной. Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на Wink.

Дэрил приходит в себя у берегов Франции. Он плохо помнит, как сюда попал, но в стране, ставшей источником страшного вируса, неспокойно. Дэрил встречает группу вооруженных монахинь, которые предоставляют ему приют в своем аббатстве. Там он знакомится с Лореном, мальчиком, которого здесь считают новым мессией, чья судьба — возродить человечество. Став свидетелем противостояния монахинь и местной вооруженной группировки, Дэрил соглашается сопроводить Лорена в Париж, но путь обещает быть непростым.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb