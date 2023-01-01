Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Загадочным образом оказавшийся во Франции Дэрил Диксон сопровождает мальчика, который должен стать новой надеждой для человечества. Норман Ридус блистает в сольном проекте по знаменитой вселенной. Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на Wink.



Дэрил приходит в себя у берегов Франции. Он плохо помнит, как сюда попал, но в стране, ставшей источником страшного вируса, неспокойно. Дэрил встречает группу вооруженных монахинь, которые предоставляют ему приют в своем аббатстве. Там он знакомится с Лореном, мальчиком, которого здесь считают новым мессией, чья судьба — возродить человечество. Став свидетелем противостояния монахинь и местной вооруженной группировки, Дэрил соглашается сопроводить Лорена в Париж, но путь обещает быть непростым.



Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.