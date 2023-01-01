Эта серия пока недоступна
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Долгожданное возвращение в мир зомби-апокалипсиса в компании Нормана Ридуса! Смотрите 3 сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
В 3 сезоне история Дэрила получает продолжение. Ранее, во втором сезоне, он скитался по Франции — стране, ставшей очагом смертельного вируса. Там ему пришлось защищать мальчика по имени Лорен, на которого человечество возлагало большие надежды. В финале 2 сезона Дэрил вместе с Кэрол решает покинуть Францию и попасть в Англию через тоннель под Ла-Маншем. Однако план рушится из-за природного катаклизма, в результате которого герои оказываются в Испании. Здесь их будут ждать новые угрозы и неожиданные враги и союзники.
Каких новых друзей и врагов встретят герои и удастся ли им в итоге вернуться домой в Соединенные Штаты? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Сериал Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дэниэл
Персивал
- ТСРежиссёр
Тим
Соутэм
- Актёр
Норман
Ридус
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- Актриса
Мелисса
Сюзанн МакБрайд
- АШАктриса
Анн
Шаррье
- РЛАктёр
Ромэн
Леви
- АНАктёр
Адам
Нагаитис
- Актёр
Эрик
Эбони
- ФДАктёр
Франсуа
Делев
- ДЗСценарист
Дэвид
Забель
- ДРСценарист
Джейсон
Ричман
- ОГХудожник
Омид
Гараханян
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ДКМонтажёр
Джек
Колвелл
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди