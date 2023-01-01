Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Долгожданное возвращение в мир зомби-апокалипсиса в компании Нормана Ридуса! Смотрите 3 сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



В 3 сезоне история Дэрила получает продолжение. Ранее, во втором сезоне, он скитался по Франции — стране, ставшей очагом смертельного вируса. Там ему пришлось защищать мальчика по имени Лорен, на которого человечество возлагало большие надежды. В финале 2 сезона Дэрил вместе с Кэрол решает покинуть Францию и попасть в Англию через тоннель под Ла-Маншем. Однако план рушится из-за природного катаклизма, в результате которого герои оказываются в Испании. Здесь их будут ждать новые угрозы и неожиданные враги и союзники.



Каких новых друзей и врагов встретят герои и удастся ли им в итоге вернуться домой в Соединенные Штаты? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

