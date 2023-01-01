Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон. Сезон 3. Серия 6
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
3-й сезон
6-я серия
9.02023, The Walking Dead: Daryl Dixon
Фантастика, Ужасы18+
Опасные приключения полюбившегося зрителям героя Нормана Ридуса во Франции
Сезоны и серии

О сериале

Долгожданное возвращение в мир зомби-апокалипсиса в компании Нормана Ридуса! Смотрите 3 сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

В 3 сезоне история Дэрила получает продолжение. Ранее, во втором сезоне, он скитался по Франции — стране, ставшей очагом смертельного вируса. Там ему пришлось защищать мальчика по имени Лорен, на которого человечество возлагало большие надежды. В финале 2 сезона Дэрил вместе с Кэрол решает покинуть Францию и попасть в Англию через тоннель под Ла-Маншем. Однако план рушится из-за природного катаклизма, в результате которого герои оказываются в Испании. Здесь их будут ждать новые угрозы и неожиданные враги и союзники.

Каких новых друзей и врагов встретят герои и удастся ли им в итоге вернуться домой в Соединенные Штаты? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb