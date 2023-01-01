Биография

Мелисса Сюзанн МакБрайд — американская актриса. Известна по роли Кэрол Пелетье в сериале AMC «Ходячие мертвецы», за которую получила признание критиков, множество наград и номинаций. Родилась в Лексингтоне 23 мая 1965 года. Макбрайд начала актерскую карьеру в 1991 году, снявшись в рекламных роликах для Rooms To Go и Ford. Дебютировала на телевидении в 1993 году в эпизоде драмы ABC «Мэтлок», а позже снялась в телесериалах «Полуночная жара», «Шериф из преисподней», «Профайлер», «Крутой Уокер» и «Бухта Доусона». В 1996 году она появилась в мини-сериале CBS «Сезон в чистилище», основанном на одноименном романе Доминика Данна 1993 года. С 2000 по 2010 год снялась в нескольких короткометражных фильмах. Также Макбрайд известна по таким проектам, как триллеры «Куда угодно, только не домой», «Рядом с опасностью», драма «Опасные игры» и фантастика «Реконструкция Уильяма Зеро». Самая главная роль фильмографии Мелиссы Сюзанн МакБрайд — в сериале «Ходячие мертвецы». В нем она играет Пелетье — вдову и заботливую мать, которая борется за выживание в постапокалиптическом мире, населенном зомби. За эту роль Макбрайд получила положительные отзывы критиков, выиграла 40-ю и 41-ю ежегодные премии Сатурн за лучшую женскую роль второго плана на телевидении и номинировалась на премию Fangoria Chainsaw Award за лучшую женскую роль в телесериале.