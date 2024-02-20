Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
1-й сезон
6-я серия
9.12023, The Walking Dead: Daryl Dixon
Ужасы, Драма18+
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Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Спин-офф культовой зомби-франшизы с Норманом Ридусом в главной роли. Чтобы узнать, куда судьба занесла легендарного охотника, скорее включайте драму «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — сериал, 1 сезон которого доступен в хорошем качестве, ждет вас на Wink.

В первом сезоне Дэрил Диксон просыпается на пустынном пляже во Франции. Вокруг — все тот же апокалипсис, а люди, как и за океаном, опаснее зомби. Он знакомится с религиозной группой, члены которой убеждены, что нашли надежду человечества в лице подростка по имени Лоран. Сам Диксон не верит ни во что, но все же соглашается отвести мальчика в Париж к лидерам Сопротивления. На пути в убежище их ждут не только опасные приключения, но и интересные знакомства.

Сможет ли Дэрил преодолеть все препятствия и доставить Лорана в столицу Франции, узнаете в хорроре «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — сериал (2023) смотреть можно уже сейчас с подпиской Amediateka на Wink!

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb