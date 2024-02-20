Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Сезон 1 Серия 1
- 18+58 мин
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Спин-офф культовой зомби-франшизы с Норманом Ридусом в главной роли. Чтобы узнать, куда судьба занесла легендарного охотника, скорее включайте драму «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — сериал, 1 сезон которого доступен в хорошем качестве, ждет вас на Wink.
В первом сезоне Дэрил Диксон просыпается на пустынном пляже во Франции. Вокруг — все тот же апокалипсис, а люди, как и за океаном, опаснее зомби. Он знакомится с религиозной группой, члены которой убеждены, что нашли надежду человечества в лице подростка по имени Лоран. Сам Диксон не верит ни во что, но все же соглашается отвести мальчика в Париж к лидерам Сопротивления. На пути в убежище их ждут не только опасные приключения, но и интересные знакомства.
Сможет ли Дэрил преодолеть все препятствия и доставить Лорана в столицу Франции, узнаете в хорроре «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — сериал (2023) смотреть можно уже сейчас с подпиской Amediateka на Wink!
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дэниэл
Персивал
- ТСРежиссёр
Тим
Соутэм
- Актёр
Норман
Ридус
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- Актриса
Мелисса
Сюзанн МакБрайд
- АШАктриса
Анн
Шаррье
- РЛАктёр
Ромэн
Леви
- АНАктёр
Адам
Нагаитис
- Актёр
Эрик
Эбони
- ФДАктёр
Франсуа
Делев
- ДЗСценарист
Дэвид
Забель
- ДРСценарист
Джейсон
Ричман
- ОГХудожник
Омид
Гараханян
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ДКМонтажёр
Джек
Колвелл
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди