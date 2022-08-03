Святые из Бундока (фильм, 1999) смотреть онлайн
О фильме
Чего только не бывает на свете! Два обычных ирландских парня, братья Коннор и Мерфи, преспокойно жили и работали в своем родном Бостоне, пока в один прекрасный день на них не снизошло озарение: сам Бог послал их на землю с особой миссией, наделив святой силой, чтобы очистить мир от зла. И братья взялись за дело со всей серьезностью, присущей ирландцам...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ТДРежиссёр
Трой
Даффи
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- Актёр
Норман
Ридус
- ДДАктёр
Дэвид
Делла Рокко
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- ДФАктёр
Дэвид
Ферри
- БМАктёр
Брайан
Махони
- БМАктёр
Боб
Марли
- РФАктёр
Ричард
Фицпатрик
- УЯАктёр
Уильям
Янг
- ТДСценарист
Трой
Даффи
- КБПродюсер
Крис
Бринкер
- Продюсер
Эли
Самаха
- ЛСПродюсер
Ллойд
Сеган
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Композитор
Джефф
Дэнна