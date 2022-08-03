Святые из Бундока (фильм, 1999) смотреть онлайн

Чего только не бывает на свете! Два обычных ирландских парня, братья Коннор и Мерфи, преспокойно жили и работали в своем родном Бостоне, пока в один прекрасный день на них не снизошло озарение: сам Бог послал их на землю с особой миссией, наделив святой силой, чтобы очистить мир от зла. И братья взялись за дело со всей серьезностью, присущей ирландцам...

