Святые из Бундока (фильм, 1999) смотреть онлайн

Святые из Бундока
Боевик, Криминал102 мин18+

О фильме

Чего только не бывает на свете! Два обычных ирландских парня, братья Коннор и Мерфи, преспокойно жили и работали в своем родном Бостоне, пока в один прекрасный день на них не снизошло озарение: сам Бог послал их на землю с особой миссией, наделив святой силой, чтобы очистить мир от зла. И братья взялись за дело со всей серьезностью, присущей ирландцам...

Страна
Канада, США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb