Биография

Джефф Дэнна — канадский композитор. Девятикратный обладатель премии композиторов Канады SOCAN. Родился в Онтарио 7 июня 1964 года. Джефф увлекся музыкой еще с раннего возраста. В восемь лет мальчик обучался игре на фортепиано, а в одиннадцать — на гитаре. Вместе с родным братом Майклом он основал группу The Celtic Orchestra, альбомы которой попадали в десятку музыкального чарта Billboard. Кинокарьера Джеффа Дэнны стартовала с написания саундтрека к канадскому триллеру «Холодная ловушка» 1989 года. Позже музыка композитора звучала в таких проектах, как «Беверли-Хиллз 90210», «Святые из Бундока», «Сайлент Хилл», «Хороший динозавр», «Обитель зла 2: Апокалипсис» и других.