Крик совы
Wink
Фильмы
Крик совы
7.02009, The Cry of the Owl
Триллер, Драма95 мин16+

Крик совы (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

У Роберта много проблем, но вместо того, чтоб их решать, он предпочитает наблюдать за незнакомой девушкой. Однако, заметив его за этим странным занятием, девушка не вызывает полицию, а впускает его к себе домой.

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Страна
Канада, Германия, Франция, Великобритания, США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик совы»