Крик совы (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
У Роберта много проблем, но вместо того, чтоб их решать, он предпочитает наблюдать за незнакомой девушкой. Однако, заметив его за этим странным занятием, девушка не вызывает полицию, а впускает его к себе домой.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актриса
Джулия
Стайлз
- КПАктёр
Карл
Прюнер
- ФМАктёр
Филлип
МакКензи
- ГРАктёр
Горд
Рэнд
- ДГАктёр
Джеймс
Гилберт
- РРАктёр
Р.Д.
Рейд
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- АХАктёр
Алекс
Харзи
- МЛАктриса
Марсия
Ласковски
- КБАктриса
Криста
Бриджес
- ШСАктриса
Шарлотта
Салливан
- РКАктёр
Робби
Кэмпбелл
- ДКАктриса
Дженнифер
Кидд
- ДВАктёр
Дрю
Вигевер
- ПХСценарист
Патриция
Хайсмит
- АдПродюсер
Антуан
де Клермон-Тоннер
- Продюсер
Дэвид
М. Томпсон
- ДТПродюсер
Дэвид
Томпсон
- МДХудожник
Мэттью
Дейвис
- ДЧМонтажёр
Дэвид
Чарап
- ЛМОператор
Люк
Монпелье
- Композитор
Джефф
Дэнна