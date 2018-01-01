Биография

Пэдди Консидайн — британский актер кино, сценарист и режиссер. Обладатель премий за лучший независимый фильм и лучший дебют как сценарист‚ режиссер, продюсер. Родился в Стаффордшире 5 сентября 1974 года. Кроме общеобразовательной школы Пэдди посещал школу искусств, в которой изучал актерское ремесло. Окончил ее в 1990 году‚ получив диплом национального уровня. Разносторонний юноша увлекся музыкой и основал рок-коллектив She Talks to Angel. В колледже‚ где он продолжил образование, состоялась встреча, которая повлияла на его дальнейшую биографию. На первом курсе молодой Консидайн познакомился с Шейном Медоузом, который учился в том же колледже. Позже Шейн станет известным режиссером независимого кинематографа. Не закончив обучение‚ Консидайн уехал в Брайтон, чтобы поступить в местный университет и получить профессию оператора. После окончания учебы Пэдди Консидайна ждала удачная кинокарьера. Первое предложение ему сделал Медоуз, который задумал снять серию короткометражных кинокартин. Дебютным фильмом Пэдди стал «Комната для Ромео Брасса», снятый в 1991 году. Затем последовал еще ряд съемок. В 2004 Пэдди сыграл главную роль в фильме «Ботинки мертвеца», к которому сам писал сценарий. Сейчас в его фильмографии 63 картины.