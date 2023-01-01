Третий день (сериал, 2020) смотреть онлайн
6.82020, The Third Day 1 сезон
Ужасы, Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
Сюжет
Две истории людей, прибывших на странный остров близ Великобритании. Первая называется «Лето» и посвящена Сэму, мужчине, который всеми силами пытается предотвратить опасный ритуал местных жителей. Вторая история, «Зима», расскажет о Елене, которая прибыла на остров, чтобы разобраться в себе, но в итоге вынуждена спасать свою жизнь. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыМистические, Ужасы, Драмы, Детективы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФЛРежиссёр
Филиппа
Лоуторп
- ММРежиссёр
Марк
Манден
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актриса
Эмили
Уотсон
- ДДАктёр
Джон
Даглиш
- МЛАктёр
Марк
Льюис Джонс
- ДБАктёр
Джо
Блейкмор
- ФААктриса
Фрейя
Аллан
- БЛАктёр
Бьорье
Люндберг
- ДКСценарист
Деннис
Келли
- Продюсер
Деде
Гарднер
- ДКПродюсер
Деннис
Келли
- НШМонтажёр
Николя
Шодер
- ДШОператор
Давид
Шизалле
- БКОператор
Бенджамин
Кракун