Третий день (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Две истории людей, прибывших на странный остров близ Великобритании. Первая называется «Лето» и посвящена Сэму, мужчине, который всеми силами пытается предотвратить опасный ритуал местных жителей. Вторая история, «Зима», расскажет о Елене, которая прибыла на остров, чтобы разобраться в себе, но в итоге вынуждена спасать свою жизнь. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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