Третий день. Серия 3
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Третий день
1-й сезон
3-я серия

Третий день (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.82020, The Third Day
Ужасы, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Две истории людей, прибывших на странный остров близ Великобритании. Первая называется «Лето» и посвящена Сэму, мужчине, который всеми силами пытается предотвратить опасный ритуал местных жителей. Вторая история, «Зима», расскажет о Елене, которая прибыла на остров, чтобы разобраться в себе, но в итоге вынуждена спасать свою жизнь.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Детективы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Третий день»