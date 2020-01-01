WinkСериалыТретий день1-й сезонСпециальный эпизод
Третий день (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
6.82020, The Third Day
Ужасы, Драма18+
Две истории людей, прибывших на странный остров близ Великобритании. Первая называется «Лето» и посвящена Сэму, мужчине, который всеми силами пытается предотвратить опасный ритуал местных жителей. Вторая история, «Зима», расскажет о Елене, которая прибыла на остров, чтобы разобраться в себе, но в итоге вынуждена спасать свою жизнь.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрУжасы, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФЛРежиссёр
Филиппа
Лоуторп
- ММРежиссёр
Марк
Манден
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актриса
Эмили
Уотсон
- ДДАктёр
Джон
Даглиш
- МЛАктёр
Марк
Льюис Джонс
- ДБАктёр
Джо
Блейкмор
- ФААктриса
Фрейя
Аллан
- БЛАктёр
Бьорье
Люндберг
- ДКСценарист
Деннис
Келли
- Продюсер
Деде
Гарднер
- ДКПродюсер
Деннис
Келли
- НШМонтажёр
Николя
Шодер
- ДШОператор
Давид
Шизалле
- БКОператор
Бенджамин
Кракун