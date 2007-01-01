Типа крутые легавые (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, Hot Fuzz
Боевики, Комедии115 мин18+
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Сюжет
Дотошного констебля Николаса Энджела перевели из Лондона в сельский городок Сэндфорд, тихий и мирный, и делать полицаю тут нечего. Но вскоре происходит серия загадочных и жестоких убийств.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Эдгар
Райт
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Джим
Бродбент
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Рейф
Сполл
- КЭАктёр
Кевин
Элдон
- КДАктёр
Карл
Джонсон
- Актриса
Оливия
Колман
- ББАктёр
Билл
Бэйли
- Сценарист
Эд�гар
Райт
- Сценарист
Саймон
Пегг
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Найра
Парк
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЛХудожник
Дик
Ланн
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ДХОператор
Джесс
Холл
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд