Типа крутые легавые (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Дотошного констебля Николаса Энджела перевели из Лондона в сельский городок Сэндфорд, тихий и мирный, и делать полицаю тут нечего. Но вскоре происходит серия загадочных и жестоких убийств.



Типа крутые легавые смотреть онлайн в хорошем качест�ве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.