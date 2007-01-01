Типа крутые легавые
Wink
Фильмы
Типа крутые легавые

Типа крутые легавые (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.72007, Hot Fuzz
Боевики, Комедии115 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Дотошного констебля Николаса Энджела перевели из Лондона в сельский городок Сэндфорд, тихий и мирный, и делать полицаю тут нечего. Но вскоре происходит серия загадочных и жестоких убийств.

Типа крутые легавые смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Типа крутые легавые»

Всё