Биография

Эдгар Райт – режиссер, сценарист, продюсер и актер, обладатель премии Брэма Стокера, премии Британского независимого кино в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Зомби по имени Шон». Эдгар родился в городе Пул графства Дорсет. Затем семья переехала в Уэльс, где он посещал школу The Blue School. Позже в учебном заведении появилась памятная доска с его именем. Свои первые фильмы Эдгар Райт начал создавать при помощи 8-миллиметровой камеры. С 1992 по 1994 год будущий талантливый режиссер обучался в Bournemouth and Poole College of Art и получил диплом в области аудиовизуального дизайна. В 1995 г. он снял пародийный вестерн «Пригоршня пальцев», который транслировали по спутниковому каналу Sky Movies. В 1998 г. Райт стал режиссером и сценаристом сериала «Spaced». Настоящую славу и признание он получил в 2004 г., когда создал пародийную картину «Зомби по имени Шон». Успех ленты вдохновил его автора на создание трилогии «Корнетто трех вкусов», в результате в 2007 г. вышел фильм «Типа крутые легавые», который в российском прокате был представлен под названием «Будем мочить в сортире!». Затем, спустя 6 лет, он выпустил третью часть трилогии – картину «Армагеддец». Кроме того, им был написан сценарий к мультфильму «Приключения Тинтина: тайна \"Единорога\"», работал над сценарием ленты «Человек-муравей», снял боевик «Малыш на драйве». Несколько эпизодических ролей Эдгар Райт исполнил в популярных фильмах «Автостопом по Галактике», «Звездные войны: последние джедаи»."