Биография

Ник Фрост – известный британский актер комедийного жанра с колоритной внешностью. Родился Николас в марте 1972 года в английской столице. Разноплановый артист выступает на сцене в качестве комика и пишет сценарии к фильмам. Из-за семейных проблем Нику пришлось бросить школу и работать официантом. Затем юноша уехал в Израиль, чтобы заниматься живописью. Возвратившись на родину, Ник устроился поваром в ресторан мексиканской кухни. Там он завел дружбу с известными актерами, которые оценили юмор Ника и его необычную внешность. Новые друзья предложили Фросту стать актером, на что он с радостью согласился. В 2008 году Ник решил связать свою жизнь с талантливой девушкой Кристиной, работавшей продюсером. Через 3 года у них родился сын, а еще через два года супруги развелись. В 1999 году Ника пригласили поучаствовать в телесериале «Долбанутые», который снимался на протяжении двух лет. После этого проекта комичного Фроста заметили режиссеры и стали приглашать начинающего актера на разные роли. В 2004 году Ник обнаружил в себе талант сценариста. Вместе с актером и другом Саймоном Пеггом они не только написали сценарий к фильму «Опасность! 50000 Зомби», но и сыграли в нем две главные роли. Настоящую популярность получили такие фильмы с участием Ника Фроста, как «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые». Ник еще не раз снимался в фильмах самых разных жанров, чем продолжает заниматься и в настоящее время.