Перевозчик душ (фильм, 2024) смотреть онлайн

Молодая пара садится в такси со странным водителем, который не собирается везти их к месту назначения. Хоррор «Перевозчик душ» — фильм с Ником Фростом о призраках прошлого.



Тихая девушка Анна при�ходит на встречу друзей, где они с бойфрендом по имени Патрик объявляют не только о возобновлении отношений, но и скорой свадьбе. Попрощавшись со всеми, Анна и Патрик садятся в черное такси, за рулем которого сидит подозрительно общительный водитель Иэн. Он вспоминает, что недавно подвозил Анну от родильного отделения, и выбирает странный путь до конечной точки. Заподозрив неладное, пара пытается выйти из автомобиля, но Иэн вырубает Патрика электрошокером, а Анну связывает. Таксист не спешит раскрывать свою цель и упоминает лишь, что по дороге, где они едут, бродит опасный призрак.



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