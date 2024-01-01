Перевозчик душ
Wink
Фильмы
Перевозчик душ
5.32024, Black Cab
Ужасы91 мин18+
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Перевозчик душ (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Молодая пара садится в такси со странным водителем, который не собирается везти их к месту назначения. Хоррор «Перевозчик душ» — фильм с Ником Фростом о призраках прошлого.

Тихая девушка Анна приходит на встречу друзей, где они с бойфрендом по имени Патрик объявляют не только о возобновлении отношений, но и скорой свадьбе. Попрощавшись со всеми, Анна и Патрик садятся в черное такси, за рулем которого сидит подозрительно общительный водитель Иэн. Он вспоминает, что недавно подвозил Анну от родильного отделения, и выбирает странный путь до конечной точки. Заподозрив неладное, пара пытается выйти из автомобиля, но Иэн вырубает Патрика электрошокером, а Анну связывает. Таксист не спешит раскрывать свою цель и упоминает лишь, что по дороге, где они едут, бродит опасный призрак.

Что задумал Иэн и удастся ли Анне спастись, вы узнаете, когда будете смотреть «Перевозчик душ» (2024) онлайн на Wink.

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Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb