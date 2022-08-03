Пенелопа (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Джеймс Макэвой должен расколдовать Кристину Риччи со свиным пятачком: фильм «Пенелопа» доступен в отличном качестве на Wink. Добрая романтическая сказка о принятии себя и истинной любви.
Пенелопа — образованная и богатая девушка из британской аристократической семьи, которая вынуждена оставаться в стенах своего семейного особняка из-за необычной особенности: вместо носа у нее маленькое свиное рыльце. Это следствие проклятия, наложенного на ее семью три столетия назад. Несмотря на привлекательные каштановые кудри и выразительные глаза главной героини, потенциальные женихи предпочитают не приближаться к ней, опасаясь последствий. Но однажды Пенелопа принимает решение стать независимой и сбегает из дома навстречу большому миру, где ее ждут новые встречи, испытания и настоящая любовь.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Палански
- Актриса
Кристина
Риччи
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- СВАктёр
Саймон
Вудс
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- РААктриса
Ронни
Анкона
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Расселл
Брэнд
- ЛКСценарист
Лесли
Кэйвени
- ДСПродюсер
Дженнифер
Симпсон
- РСПродюсер
Роберт
Скотт Штейндорфф
- Продюсер
Риз
Уизерспун
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ДТКомпозитор
Джоби
Тэлбот