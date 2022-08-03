Пенелопа (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Джеймс Макэвой должен расколдовать Кристину Риччи со свиным пятачком: фильм «Пенелопа» доступен в отличном качестве на Wink. Добрая романтическая сказка о принятии себя и истинной любви.



Пенелопа — образованная и богатая девушка из британской аристократической семьи, которая вынуждена оставаться в стенах своего семейного особняка из-за необычной особенности: вместо носа у нее маленькое свиное рыльце. Это следствие проклятия, наложенного на ее семью три столетия назад. Несмотря на привлекательные каштановые кудри и выразительные глаза главной героини, потенциальные женихи предпочитают не приближаться к ней, опасаясь последствий. Но однажды Пенелопа принимает решение стать независимой и сбегает из дома навстречу большому миру, где ее ждут новые встречи, испытания и настоящая любовь.



Не упустите шанс насладиться этой необычной романтической историей и окунуться в волшебный мир фэнтези «Пенелопа»: фильм (2006) смотреть онлайн вы можете в отличном качестве на видеосервисе Wink!

