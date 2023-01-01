Биография

Ричард Э Грант – актер, ставший известным на своей второй родине, Британии, благодаря съемкам в комедии «Уитнэйл и я». Интересно, что южноафриканское происхождение не помешало актеру успешно сниматься в кино в Англии, куда он переехал с семьей в 1982 году. Родился Грант 5 мая 1957 года в Мбабане, государство Свазиленд в семье служащего, занимавшего в британской администрации пост министра образования. Мать, урожденная гражданка ЮАР, зарабатывала уроками балета. После окончания средней школы Ричард поступил в Кейптаунский университет, где до переезда в Англию изучал драматургию. Первые свои роли Ричард Э Грант сыграл здесь же в Южной Африке, в Космическом театре, а после переезда в столицу Британии начал активно искать для себя работу на поприще кино. Зрителям Грант запомнился рядом второстепенных ролей в прогремевших на весь мир фильмах о звездных войнах и графе Дракула. В 2002 году получил премию Гильдии киноактеров США. Спустя три года об актере заговорили как об авторе автобиографического фильма «Вау-Вау», для которого он сам написал сценарий. Участие известных актеров, трогательные сцены из детства, воспоминания о родителях – работа понравилась зрителям. Судьбоносным стал для Ричарда Э Гранта фильм »Сможете ли вы меня простить?» – в 2019 году за участие в нем актер был номинирован на «Оскар». Грант более 30 лет счастливо женат и имеет двоих детей.