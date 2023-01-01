Раскопки
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Раскопки

Раскопки (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Dig 1 сезон
Триллер, Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Питер, агент ФБР, базирующийся в Иерусалиме, в процессе расследования убийства молодой женщины-археолога открывает заговор, которому уже 2000 лет.

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Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Раскопки»