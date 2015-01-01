Раскопки. Сезон 1. Серия 2
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1-й сезон
2-я серия

Раскопки (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Dig
Триллер, Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Питер, агент ФБР, базирующийся в Иерусалиме, в процессе расследования убийства молодой женщины-археолога открывает заговор, которому уже 2000 лет.

Сериал Раскопки 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Раскопки»