Биография

Джейсон Айзекс — британский и американский актер, продюсер и режиссер. Номинант и обладатель премий «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA, Critics Choice, Peabody, Satellite и многие другие награды. Родился в Ливерпуле, Англия, 6 июня 1963 года. Джейсон изучал юриспруденцию в Бристольском университете, но влюбился в театр. В 1988 году окончил Центральную школу сценической речи и драматического искусства. На театральной сцене сыграл Луи Айронсона в оригинальной постановке «Ангелов в Америке» для Королевского национального театра, а также выступал в театрах Royal Court, Almeida и театрах Вест-Энда. Джейсон Айзекс снялся более чем в 200 телесериалах и кинофильмах в Великобритании и США. В его творческой биографии такие известные кинороли, как Люциус Малфой в фильмах о Гарри Поттере, мистер Дарлинг и капитан Крюк в «Питере Пэне». Среди сыгранных ролей много персонажей-военных: полковник Уильям Тавингтон в «Патриоте», капитан Стил в «Черном ястребе», майор Бриггс в «Зеленой зоне», капитан Ваггонер в «Ярости», капитан Лорка в «Звездном пути: Дискавери», маршал Жуков в «Смерти Сталина», контр-адмирал Годфри в «Операции "Мясной фарш"». Он также был Хэпом в культовом сериале «ОА», Морисом в цикле «Вторая мировая война» и Джеем Перри в «Мессе», получившей множество наград.