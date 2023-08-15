Рождение легенд
Wink
Фильмы
Рождение легенд
7.42023, Spinning Gold
Драма, Музыка136 мин18+
Продюсер в долгах открывает звукозаписывающий лейбл, который изменит мир музыки. Ретро-драма по реальной истории

Рождение легенд (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Биографическая драма о музыкальном продюсере Ниле Богарте — основателе одного из самых известных американских независимых лейблов Casablanca Records, где выходили группа Kiss и королева диско Донна Саммер. Молодой продюсер Нил Богарт мечтает оставить след в музыкальной индустрии. Чтобы добиться цели, он пускает в ход харизму и красноречие, зарабатывая авторитет в опасном мире нелегального бизнеса. В 1973 году Нил запускает звукозаписывающий лейбл Casablanca Records. Несмотря на старания Богарта, первое время ни Kiss, ни Донна Саммер не вызывают интереса у публики. Нил глубже уходит в долги, но не собирается расставаться со своим видением. Наблюдать, как Богарт превращал своих протеже в мировых звезд, можно на Wink. Оставайтесь с нами и включай драму «Рождение легенд» — фильм смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе без рекламы!

Страна
США
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
Full HD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождение легенд»