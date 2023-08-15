Биографическая драма о музыкальном продюсере Ниле Богарте — основателе одного из самых известных американских независимых лейблов Casablanca Records, где выходили группа Kiss и королева диско Донна Саммер. Молодой продюсер Нил Богарт мечтает оставить след в музыкальной индустрии. Чтобы добиться цели, он пускает в ход харизму и красноречие, зарабатывая авторитет в опасном мире нелегального бизнеса. В 1973 году Нил запускает звукозаписывающий лейбл Casablanca Records. Несмотря на старания Богарта, первое время ни Kiss, ни Донна Саммер не вызывают интереса у публики. Нил глубже уходит в долги, но не собирается расставаться со своим видением. Наблюдать, как Богарт превращал своих протеже в мировых звезд, можно на Wink. Оставайтесь с нами и включай драму «Рождение легенд» — фильм смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе без рекламы!

