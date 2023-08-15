Рождение легенд (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Биографическая драма о музыкальном продюсере Ниле Богарте — основателе одного из самых известных американских независимых лейблов Casablanca Records, где выходили группа Kiss и королева диско Донна Саммер. Молодой продюсер Нил Богарт мечтает оставить след в музыкальной индустрии. Чтобы добиться цели, он пускает в ход харизму и красноречие, зарабатывая авторитет в опасном мире нелегального бизнеса. В 1973 году Нил запускает звукозаписывающий лейбл Casablanca Records. Несмотря на старания Богарта, первое время ни Kiss, ни Донна Саммер не вызывают интереса у публики. Нил глубже уходит в долги, но не собирается расставаться со своим видением. Наблюдать, как Богарт превращал своих протеже в мировых звезд, можно на Wink. Оставайтесь с нами и включай драму «Рождение легенд» — фильм смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе без рекламы!
Рейтинг
- ДДАктёр
Джереми
Джордан
- УХАктёр
Уиз
Халифа
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ДДАктёр
Джейсон
Дэруло
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Джей
Фэро
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэн
Фоглер
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- Актёр
Джеймс
Волк
- РБПродюсер
Райан
Бэсфорд
- ББПродюсер
Брэд
Богарт
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Баженов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ДЭХудожник
Джон
Эль Манахи
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- ТПХудожница
Триша
Пек
- ДАМонтажёр
Дерек
Амброси
- БВОператор
Байрон
Вернер
- ИБКомпозитор
Ивэн
Богарт