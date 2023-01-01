Биография

Линдси Фонсека — американская актриса. Родилась в Окленде 7 января 1987 года. Окончила курс в Барбизонской школе моделей и актерского мастерства в Сан-Франциско. В 12 лет переехала в Лос-Анджелес. Линдси Фонсека дебютировала на экране в дневной мыльной опере CBS «Молодые и дерзкие». После этого у нее было несколько других эпизодических ролей, в том числе в ситкоме «Как я встретил вашу маму», картине «Большая любовь» и четвертом сезоне телесериала «Отчаянные домохозяйки». Снималась в сериале «Никита», фантастическом приключенческом сериале «Агент Картер». Снялась в нескольких кинофильмах, в том числе в роли фантастической комедии «Машина времени в джакузи» и комедийном боевике «Пипец» и его продолжении. Исполнила роль в биографическом сериале о короле музыкальной индустрии США 1970-х годов Ниле Богарте «Рождение легенд», снятом его сыном, Тимоти Скоттом Богартом. Всего в фильмографии актрисы больше 50 сериалов и фильмов.