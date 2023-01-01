Биография

Мишель Монахэн была успешной моделью, наслаждалась своей карьерой, мечтала стать журналистом, но судьба распорядилась иначе. Сегодня она успешная американская актриса, профессия полностью поглотила ее, заняв практически все время. Родилась девушка в 1976 году. В ее жилах течет ирландская и немецкая кровь. Отец Мишель Монахэн занимался фермерством, мать была управляющей детским садом. В семье были родные и приемные дети. После окончания школы подала документы на журналистику, чтобы оплачивать учебу, подрабатывала моделью. Девушка объездила практически весь мир. Мишель не стала продолжать обучение и решила посвятить жизнь картере модели. Она переехала в Нью-Йорк, и здесь ей пришла идея попробовать себя в качестве актрисы. Ее дебют состоялся на телевидении, она сыграла эпизодические роли в сериалах. Небольшая роль Мишель Монахэн после этого досталась на большом экране. Она снялась в фильме «Парфюм». Так началась карьера Мишель как актрисы. Сегодня она востребована и продолжает сниматься в кино. Личная жизнь Мишель Монахэн сложилась удачно. Она счастлива со своим мужем – графическим дизайнером Питом Уайтом. Свадьбу они сыграли в Австралии. У них подрастает двое малышей – дочь и сын. Мишель и Пит увлекаются серфингом, большое внимание мама семейства уделяет питанию, посещает тренажерный зал, отдает предпочтение сокам, приготовленным из зеленых овощей.