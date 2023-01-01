Сериал Настоящий детектив смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный сериал-антология, ставший одним из самых популярных проектов HBO. В главных ролях Мэттью МакКонахи, Колин Фаррелл, Вуди Харрельсон и Джоди Фостер.



Психологическая лента представляет собой четыре захватывающие истории, где расследование ведут детективы из разных штатов. В Луизиане двое напарников сталкиваются с серийным убийцей, который совершает два похожих преступления с разницей в семнадцать лет. В Калифорнии на автостраде обнаруживают труп главы администрации города, подозреваемого в коррупции. Детективы Ани Беззеридес и Рэймонд Велкоро берутся за это дело. Затем события переносятся в город Озарк, где сыщикам предстоит раскрыть жуткое преступление, растянувшееся на три десятка лет. В четвертом сезоне дело происходит на Аляске, где детективам, расследующим убийство ученых-полярников, предстоит разобраться не только в преступлении, но и в собственных тайнах прошлого. Философские диалоги героев и их жизнь вне полицейского участка играют не менее важную роль в сериале, чем сами расследования.



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