Сериал Настоящий детектив смотреть онлайн
- 18+58 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 3
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 7
- 18+53 мин
Настоящий детектив
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Криминальный сериал-антология, ставший одним из самых популярных проектов HBO. В главных ролях Мэттью МакКонахи, Колин Фаррелл, Вуди Харрельсон и Джоди Фостер.
Психологическая лента представляет собой четыре захватывающие истории, где расследование ведут детективы из разных штатов. В Луизиане двое напарников сталкиваются с серийным убийцей, который совершает два похожих преступления с разницей в семнадцать лет. В Калифорнии на автостраде обнаруживают труп главы администрации города, подозреваемого в коррупции. Детективы Ани Беззеридес и Рэймонд Велкоро берутся за это дело. Затем события переносятся в город Озарк, где сыщикам предстоит раскрыть жуткое преступление, растянувшееся на три десятка лет. В четвертом сезоне дело происходит на Аляске, где детективам, расследующим убийство ученых-полярников, предстоит разобраться не только в преступлении, но и в собственных тайнах прошлого. Философские диалоги героев и их жизнь вне полицейского участка играют не менее важную роль в сериале, чем сами расследования.
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Информация
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция