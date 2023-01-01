Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

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Время забирает все, кроме правды. Третий сезон сериала-антологии о расследовании жестоких убийств — смотрите на Wink!



1980 год, маленький городок в Арканзасе. Ветерану вьетнамской войны Уэйну Хейсу и его напарнику Роланду Уэсту поручают поиски пропавших брата и сестры, Джули и Уилла Перселлов. Их родители Том и Люси не дождались возвращения детей с прогулки и вызвали полицию. Относящийся ко всему с подозрением Хейс сразу понимает, что в доме семьи скрыто множество секретов. Брак старших Перселлов трещит по швам, Уилл и Джули давно обманывают родителей, а тем временем их поиски приводят к мрачному финалу... Спустя десять лет дело вновь откроют, а еще через четверть века пожилой детектив Хейс расскажет журналистке историю, которую распутывал годами.



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