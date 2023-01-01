Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 1
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 2
- 18+53 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 3
- 18+65 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 4
- 18+57 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 5
- 18+56 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 6
- 18+55 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 7
- 18+73 мин
Настоящий детектив
Сезон 3 Серия 8
Сюжет
Время забирает все, кроме правды. Третий сезон сериала-антологии о расследовании жестоких убийств — смотрите на Wink!
1980 год, маленький городок в Арканзасе. Ветерану вьетнамской войны Уэйну Хейсу и его напарнику Роланду Уэсту поручают поиски пропавших брата и сестры, Джули и Уилла Перселлов. Их родители Том и Люси не дождались возвращения детей с прогулки и вызвали полицию. Относящийся ко всему с подозрением Хейс сразу понимает, что в доме семьи скрыто множество секретов. Брак старших Перселлов трещит по швам, Уилл и Джули давно обманывают родителей, а тем временем их поиски приводят к мрачному финалу... Спустя десять лет дело вновь откроют, а еще через четверть века пожилой детектив Хейс расскажет журналистке историю, которую распутывал годами.
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Информация
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэтть�ю
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция