Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Интервьюеры приходят к экс-копу Уэйну Хейсу, чтобы задать пару вопросов о его давнем деле. В 1980 пропали маленькие брат и сестра, Уилл и Джули. В комнате находят эротические журналы и дыру в комнату девочки. Оказывается, в доме какое-то время жил двоюродный брат матери детей. Прочесывание леса приводят к некоторому успеху, но через 10 лет дело возобновляют — отпечатки пальцев девочки найдены в ограбленной аптеке.



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