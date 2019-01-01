Настоящий детектив. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Настоящий детектив
3-й сезон
1-я серия
8.82019, True Detective
Детективы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Настоящий детектив (сериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Интервьюеры приходят к экс-копу Уэйну Хейсу, чтобы задать пару вопросов о его давнем деле. В 1980 пропали маленькие брат и сестра, Уилл и Джули. В комнате находят эротические журналы и дыру в комнату девочки. Оказывается, в доме какое-то время жил двоюродный брат матери детей. Прочесывание леса приводят к некоторому успеху, но через 10 лет дело возобновляют — отпечатки пальцев девочки найдены в ограбленной аптеке.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий детектив»