Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 смотреть онлайн
Сюжет
Новый сезон н�уарного детектива HBO с Джоди Фостер в главной роли: сериал «Настоящий детектив», 4 сезон смотреть онлайн можно на Wink.
В маленьком городке Эннис на Аляске пропадают восемь ученых-полярников. Вскоре мужчин находят замерзшими во льдах, но причина их гибели не так очевидна, как кажется на первый взгляд: они не могли сами провалиться в сугроб и остаться умирать. Расследовать дело отправляют детективов Дэнверс и Наварро: напарниц объединяет мрачная история из прошлого, и все же им придется взять себя в руки и снова работать вместе. Так две женщины начинают расследование на Аляске — в стране ночи, где никто не знает, с какой мрачной стороной его заставит встретиться тьма.
Кто стоит за леденящим душу преступлением и справятся ли напарницы с полярными демонами? Узнайте прямо сейчас! «Настоящий детектив: Страна ночи» — смотрите новые серии в 2024 году в подписке Amediateka на Wink!
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Информация
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ИЛРежиссёр
Исса
Лопес
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Тейлор
Кит�ч
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Джоди
Фостер
- НПСценарист
Ник
Пиццолатто
- ГГСценарист
Грэм
Горди
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- КДПродюсер
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Продюсер
Стив
Голин
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ТБХудожник
Тим
Бич
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- НБОператор
Найджел
Блак
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДМОператор
Джермейн
МакМикинг
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция