Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 смотреть онлайн

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Новый сезон н�уарного детектива HBO с Джоди Фостер в главной роли: сериал «Настоящий детектив», 4 сезон смотреть онлайн можно на Wink.



В маленьком городке Эннис на Аляске пропадают восемь ученых-полярников. Вскоре мужчин находят замерзшими во льдах, но причина их гибели не так очевидна, как кажется на первый взгляд: они не могли сами провалиться в сугроб и остаться умирать. Расследовать дело отправляют детективов Дэнверс и Наварро: напарниц объединяет мрачная история из прошлого, и все же им придется взять себя в руки и снова работать вместе. Так две женщины начинают расследование на Аляске — в стране ночи, где никто не знает, с какой мрачной стороной его заставит встретиться тьма.



Кто стоит за леденящим душу преступлением и справятся ли напарницы с полярными демонами? Узнайте прямо сейчас! «Настоящий детектив: Страна ночи» — смотрите новые серии в 2024 году в подписке Amediateka на Wink!





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