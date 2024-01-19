Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Настоящий детектив. Сезон 4. Серия 6
Настоящий детектив
4-й сезон
6-я серия
8.82024, True Detective
Детектив, Триллер18+
Детективы Дэнверс и Наварро продолжают вести расследование пропажи восьми мужчин в отдаленном городке Эннис на Аляске. В ходе расследования они обнаруживают секретную лабораторию, где была убита Энн, и выясняют причины ее смерти. Раскрытие связи между ее делом и исчезновением ученых, а также непростые отношения между Энн и Раймондом Кларком, приводят Эванджелин и Лиз к неожиданным открытиям.

Не упустите возможность исследовать темные уголки человеческой души в финале запутанного триллера «Настоящий детектив» (4 сезон) — 6 серия смотреть онлайн вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!

