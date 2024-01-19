Настоящий детектив (сериал, 2024) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Детективы Дэнверс и Наварро продолжают вести расследование пропажи восьми мужчин в отдаленном городке Эннис на Аляске. В ходе расследования они обнаруживают секретную лабораторию, где была убита Энн, и выясняют причины ее смерти. Раскрытие связи между ее делом и исчезновением ученых, а также непростые отношения между Энн и Раймондом Кларком, приводят Эванджелин и Лиз к неожиданным открытиям.



