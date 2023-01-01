Биография

Стив Голин — американский кино- и телепродюсер. Основатель и бывший генеральный директор продюсерского центра Anonymous Content LLP. Также был соучредителем и гендиректором Propaganda Films. Стив Голин окончил Школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете в 1976 году, и учился в консерватории AFI. Выиграл «Оскар» за за продюсирование фильма «В центре внимания» в 2016 году. Стив Голин и его партнер Джони Сигватссон превратили Propaganda Films в одну из крупнейших мировых компаний по производству музыкальных видео, фильмов и рекламы. Они продюсировали ряд художественных фильмов и телешоу, которые сегодня известны на весь мир. К наиболее популярным фильмам Голина можно отнести The Game 1997 года, «Быть Джоном Малковичем» 1999 года, «Вечное сияние чистого разума» 2004 года, Babel 2006 года, «Настоящий детектив» 2014 года и «Мистер Робот» 2015 года.