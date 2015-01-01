Век Адалин (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическая история расскажет о девушке, живущей вне времени и мечтающей найти любовь.
Адалин Боуман ведет обыкновенную жизнь, но однажды ужасная автокатастрофа меняет все. Теперь женщина не стареет даже спустя десятки лет; мир меняется, друзья и родные исчезают в прошлом, и только Адалин замерла во времени. На смену двадцатому веку приходит новое тысячелетие, и судьба вдруг решает сыграть с женщиной очередную шутку. В новогоднюю ночь она знакомится с мужчиной, которого, кажется, ждала всю свою долгую жизнь. Но у Адалин есть правило — постоянно переезжать, не вступать в долгие отношения и, конечно, скрывать свой секрет...
Если вам по душе красивые, трогательные истории о любви, времени и судьбе, фильм «Век Адалин» станет идеальным выбором для тихого, уютного вечера.
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Рейтинг
- Режиссёр
Ли
Толанд Кригер
- Актриса
Блейк
Лайвли
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- Актриса
Кэти
Бейкер
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актриса
Аманда
Крю
- ЛБАктриса
Линда
Бойд
- ХРАктёр
Хью
Росс
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- ФЧАктёр
Фульвио
Чечере
- Сценарист
Дж.
Миллс Гудло
- СПСценарист
Сальвадор
Пашковиц
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Стив
Голин
- АЛПродюсер
Андре
Ламал
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЭСХудожник
Энгус
Стрэтай
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- ДЛОператор
Дэвид
Ланценберг
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен