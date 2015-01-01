Век Адалин (фильм, 2015) смотреть онлайн

Фантастическая история расскажет о девушке, живущей вне времени и мечтающей найти любовь.



Адалин Боуман ведет обыкновенную жизнь, но однажды ужасная автокатастрофа меняет все. Теперь женщина не стареет даже спустя десятки лет; мир меняется, друзья и родные исчезают в прошлом, и только Адалин замерла во времени. На смену двадцатому веку приходит новое тысячелетие, и судьба вдруг решает сыграть с женщиной очередную шутку. В новогоднюю ночь она знакомится с мужчиной, которого, кажется, ждала всю свою долгую жизнь. Но у Адалин есть правило — постоянно переезжать, не вступать в долгие отношения и, конечно, скрывать свой секрет...



Если вам по душе красивые, трогательные истории о любви, времени и судьбе, фильм «Век Адалин» станет идеальным выбором для тихого, уютного вечера.



Век Адалин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.